Quotidiano.net - Stalking, la mappa dei casi. Boom di chiamate al 1522

Leggi su Quotidiano.net

Un numero sempre più impresso nella memoria di molte donne. Leal, il numero contro violenza e, nel 2023 sono cresciute del 59% rispetto al 2022. È quanto risulta all’Istat, secondo cui le richieste arrivate nei 12 mesi dell’ultimo anno "sono state 51.713, in significativo aumento rispetto agli anni precedenti (+143% la variazione rispetto al 2019) – ha spiegato il direttore centrale dell’Istituto di statistica Saverio Gazzelloni in audizione nella commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio –. Particolarmente evidente l’incremento nel quarto trimestre, probabilmente anche per gli effetti dell’omicidio di Giulia Cecchettin". Tra gli utenti del, la percentuale di donne che ha chiamato nel corso del 2023 è stata pari al 79,7%. Le vittime che hanno cercato aiuto sono state 16.