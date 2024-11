Ilgiorno.it - Sparatoria sulla Superstrada 36. Il rapinatore resta ancora in ospedale

Dall’al carcere. Quando starà meglio e potrà essere dimesso, verrà trasferito direttamente in prigione Michelangelo Barbara, ildi 48 anni, originario di Varese e residente a Senago, che mercoledì mattina è stato ferito da un poliziotto della Volante di Sondrio. L’agente ha risposto al fuoco e ha posto fine alla sua rocambolesca fugaStatale 36, dopo un colpo fallito alla filiale del Credit Agricole di Castione Andevenno, in Valtellina. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecco, Salvatore Catalano, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere. L’accusa è di tentato omicidio, quello dei poliziotti e dei carabinieri che lo hanno inseguito per 40 chilometri inper riuscire a fermarlo solo all’altezza dello svincolo di Bellano, prima che abbandonasse la Statale e potesse raggiungere il centro abitato.