Ilrestodelcarlino.it - Serve la gara perfetta per provare a ripartire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Contro una squadra sinora imbattuta in casa dove ha conquistato quattro vittorie su sei ed in serie positiva da due mesi e mezzo, la Recanatese è chiamata alla classica partitaper raccogliere punti al "Bonolis" di Teramo. Certo mancheranno ancora tre colonne come Melchiorri, capitan Sbaffo e Bellusci ma i giallorossi proveranno adalle buone cose apprezzate con l’Isernia, al netto ovviamente degli scellerati tre minuti conclusivi. Ossia efficaci trame di gioco, predisposizione alla lotta ed al sacrificio, lucidità soprattutto difensiva, quella poi clamorosamente mancata domenica scorsa nel finale. In attacco poi sarà obbligatorio concretizzare quello che gli abruzzesi saranno disposti a concedere, tenendo conto che hanno subìto sinora appena tre reti e dunque non si potrà contare troppo sulla loro "generosità".