RISULTATI | AEW Full Gear 2024

La All Elite Wrestling ha presentato, uno dei suoi eventi più importanti dell’anno, con un main event che ha visto Jon Moxley difendere l’AEW World Championship contro Orange Cassidy. Un evento caratterizzato da un solo cambio di titolo e diverse sorprese, tra cui l’apparizione di numerose superstar nel finale caotico del main event che ha coinvolto i Death Riders, la Conglomeration, Christian Cage, Hangman Page, Jay White e Darby Allin. L’unico cambio di titolo della serata ha visto Daniel Garcia conquistare il TNT Championship ai danni di Jack Perry.Main card diAEW World Championship: Jon Moxley (c) ha sconfitto Orange CassidyTBS Championship: Mercedes Moné (c) ha sconfitto Kris StatlanderAEW World Tag Team Championship (Fatal 4-Way): i Private Party (c) hanno sconfitto gli Acclaimed, gli Outrunners e i Kings of the Black ThroneTNT Championship: Daniel Garcia ha sconfitto Jack Perry (c)AEW International Championship: Konosuke Takeshita (c) ha sconfitto RicochetJay White ha sconfitto Hangman Adam PageBobby Lashley ha sconfitto Swerve StricklandMJF ha sconfitto Roderick StrongKyle Fletcher ha sconfitto Will OspreayLa celebrazione del Champagne Championship con Mariah May e Mina Shirakawa è terminata con il tradimento di May e una Spear di Shirakawa attraverso un tavolodi Zero HourBig Boom! AJ ha sconfitto QT MarshallBuddy Matthews ha sconfitto Dante Martin, The Beast Mortos e KomanderAnna Jay ha sconfitto Deonna Purrazzo