.com - Promozione / 1-1, giusto pari tra Pergolese e Moie Vallesina

Leggi su .com

Primo tempo piùin vantaggio con Giudici, secondo tempo piùche coglie latà con Pieralisi, 24 novembre 2024 –e patta tra. Risultato alla fine considerato.Primo tempo più, secondo tempo più.Vantaggio locale al 18? con Giudici che su punizione da posizione defilata mette la palla in rete nell’angolino dove Barigelli non può nulla.Al 29? Lattanzi di testa, ha una grande occasione per raddoppiare ma non trova la porta.Nella seconda frazione si fa vedere il. Al 19? Pieralisi su punizione impegna Aluigi che manda sopra la traversa. Un minuto più tardi Marinelli salva i locali respingendo di testa sulla linea. Al 85? Pieralisi, imbeccato da un compagno con passaggio filtrante, sguscia via alla linea difensivae fa 1-1.