Agi.it - Prima Berrettini, poi Sinner. L'Italia vince la sua terza Coppa Davis

AGI - Janikbatte in due set 7-6/6-2 l'olandese Tallon Griekspoor e, dopo il successo dicontro Van de Zandschulp, consegna all'la secondaconsecutiva, lain assoluto. L'annata straordinaria del tennisno non poteva chiudersi in altro modo. Il numero uno al mondo ha regalato al team azzurro il decisivo punto del 2-0 nella finalissima della2024, contro l'Olanda, andata in scena sui campi in cemento indoor del "Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena" di Malaga. Il tennista altoatesino, nel secondo singolare dell'incontro, ha sconfitto il rivale del team "Orange", numero 40 del ranking internazionale, col punteggio di 7-6 (2) 6-2. Una vittoria molto più sofferta del previsto grazie anche e soprattutto a un Griekspoor in versione "deluxe".