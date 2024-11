Lanazione.it - Montecatini Short Film Festival. Premi all’italianità a Madrid

Tappa spagnola per il roadshow internazionale delInternational: ildiretto da Marcello Zeppi è stato protagonista della XVIII edizione dei, nella serata di gala promossa dal Comitato degli italiani all’Estero (Com.It.Es), presso il Circulo de Bellas Artes di. Per l’occasione, sul palco del Teatro Fernando de Rojas Zeppi ha ricevuto da Andrea Lazzari, presidente del Com.It.Es, uno per il suo impegno nel promuovere le tradizioni italiane e nell’intrecciare rapporti internazionali per promuovere scambi economici e culturali tra Italia e Spagna. Una cerimonia che ha visto rinsaldarsi il rapporto tra il Com.It.Es e ilcinematografico. La serata deiè stata preceduta da un altro momento importate di questa tappa spagnola del Misff: Zeppi ha incontrato l’ambasciatore italiano Giuseppe Buccino Grimaldi.