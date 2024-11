Mistermovie.it - Mister Movie | Samuel L. Jackson per il ruolo misterioso del Nuovo Film di J.J. Abrams

Samuel L. Jackson, leggendario attore noto per ruoli iconici, è in fase di negoziazione per unirsi al cast del misterioso progetto cinematografico di J.J. Abrams. La pellicola, prodotta da Warner Bros. e dalla casa di produzione Bad Robot di Abrams, vedrà la partecipazione di Glen Powell, Jenna Ortega ed Emma Mackey.Un Progetto Top SecretI dettagli della trama rimangono un segreto ben custodito, ma fonti vicine al progetto hanno rivelato che il film non includerà elementi di viaggio nel tempo, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza. Abrams, che si occuperà sia della regia che della sceneggiatura, inizierà le riprese in Regno Unito nella primavera del 2025. Sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale, l'attesa per questa produzione è già altissima.