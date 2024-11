Ilrestodelcarlino.it - Mister Gadda, parola d’ordine continuità: "Guai adagiarsi, dobbiamo recuperare punti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

: E’ il mantra che ripete con una certa costanza Massimo, il quale spera che la vittoria esterna col Porto D’Ascoli non rimanga un caso isolato: "I ragazzi in settimana hanno sempre lavorato bene, è chiaro che dopo una vittoria c’è più fiducia.cominciare a dareai nostri risultati. Abbiamo qualche acciacco, ma siamo sicuramente in fiducia. Huseini ha avuto la febbre tutta la settimana, quindi non sarà della partita". Al Del Conero arriva oggi il Roma City e bisognerà confermarsi: "Quando sei in un momento negativo devifiducia e autostima. Non bisognasugli allori, questo è il momento in cuispingere di più. Potevamo avere più, ma orarecuperarli". Focus quindi sull’avversario: "Il Roma City è un avversario pericoloso, una squadra compatta che non ha segnato molti gol, ma ne ha subiti pochi.