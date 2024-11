Lapresse.it - M5S: ‘Da francescani a gesuiti’, lo ‘stato’ di Grillo nel giorno della costituente

Leggi su Lapresse.it

“Daa gesuiti”. Lo scrive Beppein unowhatsapp, visionato da LaPresse. Il fondatore del Movimento 5 Stelle posta l’immagine del “sasso dove posava il capo il serafico padre San Francesco”, come recita la targa che sovrasta la reliquia conservata nella chiesa di San Francesco a Ripa, a Roma. Le parole disembrerebbero prendere atto dell’avvenuta trasformazione del Movimento, che avrebbe perso la sua ispirazione ‘francescana’ e ribelle per diventare, con Giuseppe Conte, un partito ‘regolare’ come gli altri.Lowhatsapp di Beppepubblica il nuvosu whatsapp mentre a Roma, al palazzo dei Congressi, è in corso l’assembleadel Movimento 5 Stelle ‘Nova’. Alle 15 si chiuderà la consultazione on line degli iscritti chiamati a esprimersi su una ventina di quesiti che dovrebbero rivoluzionare il Movimento, a cominciare dal ruolo del garante (che potrebbe essere eliminato), alla regola dei due mandati alle alleanze.