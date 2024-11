Gaeta.it - Lukaku parla dopo la vittoria del Napoli: “Abbiamo bisogno di continuare a crescere”

Facebook WhatsAppTwitter Romelu, attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni significativeladella sua squadra sulla Roma, un successo che sottolinea l’importanza del lavoro di gruppo e della crescita collettiva. Con il suo gol decisivo,ha messo in risalto il valore della preparazione e dell’impegno di tutti i componenti del team, ricordando che l’attenzione non deve essere rivolta solo a lui, ma piuttosto alla squadra nel suo complesso.L’approccio di gruppo e laIn un’intervista a Dazn,ha enfatizzato come sia cruciale concentrarsi sul gruppo piuttosto che sul singolo. “Sitroppo di me? Non dobbiamo semprere di me, dobbiamore della squadra e di cosa stiamo facendo”, ha dichiarato l’attaccante. Questa filosofia riflette un atteggiamento di squadra, dove il successo collettivo è prioritario rispetto ai riconoscimenti individuali.