Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Gurgl 2024 in DIRETTA: si entra nel vivo della seconda manche, Vinatzer il migliore degli italiani

I PETTORALI DI PARTENZA14.15 Dopo metà gara Popov ha 4 centesimi di vantaggio su Jakobsen.14.14 È la volta di Albert Popov (-0.13), che nella primaha chiuso sesto con il pettorale numero 21.14.13 Undicesima posizione per Kolega che chiude a 96 centesimi da Jakobsen proprio davanti ad Alex.14.13 Dopo metà gara il croato è dietro di mezzo secondo. Jakobsen ha spinto molto sul muro.14.12 È il momento di Samuel Kolega (-0.10).14.11 Prima posizione provvisoria per Jakobsen che chiude con 18 centesimi di vantaggio su Loic Meillard. Lo svedese è certo di chiudere tra i primi otto.14.11 Dopo metà gara lo svedese ha 18 centesimi di vantaggio.14.11 Parte Kristoffer Jakobsen (-0.36).14.09 Questa la classifica provvisoria quando mancano 8 atleti al termine:1 MEILLARD Loic SUI 1:46.