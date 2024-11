Oasport.it - LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-4, 6-2, Italia-Olanda 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: il fuoriclasse romano è implacabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GRIEKSPOOR (2° MATCH DALLE 16.00)LADEL DOPPIODI(3° MATCH DALLE 16.00)17.36 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. A tra poco per Sinner-Griekspoor. Un saluto sportivo.17.35ha servito il 69% di prime, ottenendo l’86% dei punti. 50% la resa con la seconda, ben 16 gli ace. 12 vincenti (ace esclusi) e 16 errori gratuiti per l’azzurro.17.34 Ora possiamo dirvelo, amici di OA Sport: contro avversari come Kokkinakis e Van de, in un contesto come lanon può perdere! E lo ha dimostrato. E’ un onore per l’poter contare su due singolaristi comee Sinner. Ci sembra di rivedere la Svizzera di Federer e Wawrinka.17.33 Adesso tocca a Jannik Sinner chiudere i conti e riportare lainper il secondo anno di fila.