Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Assicurazione Moldovan, Pierini ci ha preso gusto

6 (foto). Rientra dopo due turni ai box causa infortunio. Attento su Amatucci che lo cerca dalla distanza come su Verde, la cui rovesciata in avvio di ripresa non lo sorprende. TOLJAN 6,5. Jaroszynski, cui il piano gara suggerisce gara di retrovia, gli lascerebbe spazio. Il tempo di capirlo, e il laterale tedesco se lo prende. ODENTHAL 6,5. Si riprende il posto che prima della pausa gli aveva tolto Muharemovic, il gigante olandese, e si appiccica a Wlodarczyk senza dargli spazio. ROMAGNA 6,5. Sbroglia, a due passi dalla porta neroverde, situazione scabrosissima innescata da una topica di Thorstvedt al 10’. Sbaglia zero. PIERAGNOLO 6. Duello a tutta fascia con Ghiglione: timidezze reciproche. Giustificate per Ghiglione, meno per il laterale neroverde, che quando se le scrolla di dosso trova anche un gol che l’arbitro Crezzini gli annulla (35’ s.