Ilfattoquotidiano.it - I contadini in Niger vengono cacciati dai gruppi armati, ma gli invisibili non interessano alla cronaca

Tutto è a rischio di ‘banalizzazione’. La banalità del male e della violenza è una realtà quotidiana del nostro paesaggio rurale. Non più tardi della settimana scorsa è stato il turno del villaggio di Golidjo Koara, non lontano dprefettura di Torodi, ad appena 50 chilometri dcapitale Niamey. I circa 350/400 abitanti del villaggio hanno ricevuto l’ordine perentorio di partire. Lo ‘stile’ deisi riproduce ormai da tempo nella zona detta delle ‘Tre Frontiere’ (Burkina Faso, Mali e). Pagare una tassa, convertirsireligione islamica come interpretata dalle armi, oppure partire abbandonando tutto sul posto. Il momento scelto, non casuale, sarà quello dei granai ben riempiti di miglio. Chi paga o si ‘converte’ affianca dunque gli abitanti di etnia ‘Peul’ che sono residenti stabili.