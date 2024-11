Ilrestodelcarlino.it - Codice Rosso, impegno quotidiano: "La risposta rapida è essenziale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Misure di contrasto, azioni di prevenzione, interventi di educazione. E’ sollecito e mira in profondità l’della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne. Ne è una dimostrazione la presenza degli agenti e dei loro dirigenti domani, giornata dedicata ad uno dei più drammatici fenomeni della nostra società, in piazza Giovanni Paolo II (davanti al Duomo) per tutta la mattinata. Un presidio - con gazebo della campagna della Polizia "Questo non è amore" - che è prima di tutto educativo, considerato che nell’occasione sono coinvolte anche alcune classi del liceo classico Monti. Sarà presente anche il commissario capo Flavia Vitale e i colleghi dell’Ufficio, articolazione interna del settore Anticrimine. Commissario Vitale, come si articola la vostra presenza in occasione del 25 novembre? "Nel solco degli ultimi dieci anni in cui la Polizia di Stato ha portato avanti tante iniziative per stimolare una nuova cultura improntata al rispetto delle donne e per combattere la piaga dei femminicidi.