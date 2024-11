Ilrestodelcarlino.it - Camminata solidale domani sera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesenatico dice no alla violenza sulle donne e lo fa con una convinzione sempre maggiore, anche attraverso nuove iniziative che si affiancano a quelle già consolidate da anni. La città celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne con laper le vie della città. La partenza è fissata alle 20.30 di, davanti al Museo della Marineria con arrivo previsto alle 21 al Palazzo del turismo "Primo Grassi" in viale Roma, dove si terrà una lettura di testi a tema da parte degli studenti della scuola media "Dante Arfelli" insieme all’associazione "Voce Amaranto". I volontari della Croce Rossa offriranno cioccolata calda a tutti i partecipanti. Sempre lunedì, un’ora prima ella, alle 19.30, nella sala convegni del Museo della Marineria è in programma la proiezione del docufilm "Ricordare il- 30 anni di mobilitazione delle donne a partire dal 1950", a cura della sezione di Cesenatico dell’associazione di promozione sociale Udi Forlì.