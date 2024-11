Calciomercato.it - “Avviata la procedura dell’UEFA”: una big trema ancora

La situazione debitoria è sempre più grave: è arrivato l’annuncio sulladall’UEFA nei confronti di una bigLa stagione è entrata nel vivo e molte big convivono con la necessità di non poter più sbagliare per ottenere i primi posti in classifica. A novembre inoltrato, chi vuole restare nel novero delle prime qualificate nelle coppe europee e soprattutto per le rispettive corse in campionato deve trovare la massima continuità, senza mezzi termini.L’UEFA ha avviato unacontro una big europea (LaPresse) – calciomercato.itIn parallelo, però, c’è anche da pensare al futuro e ai piani finanziari, che devono per forza di cose essere rispettate. Un caso nelle ultime settimane ha attirato l’attenzione di tutta l’Europa, forse del mondo. Stiamo parlando di ciò che sta accadendo al Lione, una squadra storica nel panorama internazionale, che ha ottenuto grandi successi e risultati di primo piano negli ultimi decenni.