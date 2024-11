Gaeta.it - Accordo storico al vertice Cop29 in Azerbaigian: le prospettive per la finanza climatica globale

Facebook WhatsAppTwitter Una rivoluzione verde è in atto. La, tenutasi a Baku,, ha prodotto unsignificativo tra le nazioni, evidenziando l’urgenza di affrontare la crisi. Questo incontro ha mobilitato oltre 200 paesi, portando a un’intesa su un consistente piano di finanziamento per le nazioni in via di sviluppo, un passo fondamentale verso il raggiungimento di obiettivi climatici condivisi.Biden esulta per il risultato raggiuntoIl presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso entusiasmo per il traguardo ottenuto a Baku, definendolo “risultato“. Durante il suo intervento, ha sottolineato il ruolo fondamentale della delegazione statunitense nel facilitare il dialogo tra i paesi. “Abbiamo messo in luce un percorso per le comunità vulnerabili, che sono sempre più esposte a disastri climatici.