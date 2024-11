Ilrestodelcarlino.it - A Fano, oltre 100 coristi per cantare uniti nella musica

, 24 novembre 2025- “Cecilia note di speranza”. Torna il consueto l'appuntamento promosso dalla Diocesi, per celebrare Santa Cecilia, patrona della, degli strumenti e dei cantanti. Questo pomeriggio, alle 17, al centro pastorale diocesano, si esibiranno quattro cori cittadini con100: la Cappellale del Duomo di, la nuova formazione Pop Cor, il coro di voci bianche Incanto e il Coro Polifonico Malatestiano. Proporranno un repertorio molto vario:sacra, pop (con brani di Michael Jackson, John Lennon, Zucchero) e testi di autori contemporanei, europei e italiani, dedicati alla speranza. Il pomeriggio si concluderà con una esibizione comune di tutti i cori “”. Parteciperà all'evento anche Maria Cristina Nicolini che darà la voce alle parole di Papa Francesco “che – ha spiegato don Francesco Pierpaoli, organizzatore dell'evento – ci ricorda, anche in vista del Giubileo del 2025 che si aprirà tra un mese, come la speranza possa diventare contagiosa per tutti coloro che la desiderano”.