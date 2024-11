Ilrestodelcarlino.it - Violenza contro le donne: a Colli al Metauro, dove è stata uccisa Ana Cristina. Gli eventi in programma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

al(Pu), 23 novembre 2024 – Aal, la cui comunità ha ancora ben viva nella memoria l’efferata uccisione, per mano del marito, della 38enne AnaDuarte Correia la notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi, inizieranno oggi e proseguiranno fino al lunedì le iniziative legate alla Giornata internazionalelasulle. Per oggi pomeriggio alle 18 al teatro di Montemaggiore, l’associazione LiberaMente, col patrocinio del Comune dial, propone lo spettacolo “Donna e/è Femmina” con Frida Neri, Giulia Bellucci e Laura Musone (biglietto 10 euro). Domani alle 17, sempre al teatro e sempre organizzato da LiberaMente col patrocinio del Comune, si terrà lo spettacolo “D’amore non si muore, storie ditra parole e musica”, tratto dal libro “Ferite a morte – dieci anni dopo” di Serena Dandini (biglietto 5 euro).