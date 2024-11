Iltempo.it - Orban sfida la Corte penale dell'Aia: "Oltraggiosa", l'invito a Netanyahu

Viktorha affermato che inviterà il primo ministro israeliano, Benjamin, in Ungheria dopo che dopo che lainternazionale'Aia (CPI) ha emesso un mandato di arresto nei suo confronti per crimini contro l'umanità e crimini di guerra nella Striscia di Gaza. In un'intervista alla radio pubblica ungherese il leader di Budapest ha confermato che il mandato "non sarà rispettato".ha inviato una missiva aper manifestare il suo "sostegno" al premier israeliano e "allo Stato di Israele e per invitarlo per una visita diplomatica in Ungheria", rende noto l'ufficio del premier israeliano. "Ringrazio il premier Viktorper il caloroso sostegno dimostrato a me e allo Stato di Israele - si legge nella dichiarazione rilanciata via X - Contro la debolezza vergognosa di coloro che si sono schierati con la decisionecontro il dirittoo Stato di Israele alla difesa, l'Ungheria, come i nostri amici negli Stati Uniti, hanno dimostrato integrità morale e fermezza dalla partea giustizia ea verità".