Mercatini Tributo a De André birra costine e teatro dialettale | il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano idi Natale a Castione della Presolana e a Clusone, la Casa bergamasca di Babbo Natale a Gandino, la casa vacanze di Babbo Natale a Selvino, Claudun Beer Fest a Chiuduno,a Villongo e a Nembro, la sagra del maiale a Sovere e la camminata contro la violenza sulle donne a Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello.Da annotare, inoltre, ila Deal CineGavazzeni di Seriate, il “Mercatino nella via” a Solto Collina e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 23 e domenica 24 novembre.ALBANO SANT’ALESSANDRO– Ad Albano spettacolo contro la violenza sulle donneALZANO LOMBARDO– Pandemonium: gli spettacoli del-endARCENE– La poesia del Piccolo Principe aad ArceneBAGNATICA– A Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello camminata contro la violenza di genereBRUSAPORTO– A Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello camminata contro la violenza di genereCAPRINO BERGAMASCO– Caprino Bergamasco ricorda Antonio GhislanzoniCASTIONE DELLA PRESOLANA– A Castione sei-end con i “di Natale”CHIUDUNO– “Claudun Beer Fest”, due-end frae musicaCLUSONE–di Natale a Clusone: ecco le date– Visita guidata alla Casa dell’Orfano a Clusone– Visita guidata a “I grandi classici” di Clusone– A Clusone letture animate per bambini– A Clusone tante iniziative contro la violenza sulle donneCOSTA DI MEZZATE– A Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello camminata contro la violenza di genereDALMINE– A Dalmine in scena “333 porcellini”GANDINO– A Gandino torna la Casa bergamasca di Babbo Natale: giorni e orariLOVERE– Visita guidata al Borgo antico di LovereMARTINENGO– A Martinengo la mostra “Segni di disumana quotidianità”MONTELLO– A Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello camminata contro la violenza di genereNEMBRO– Nembro ricorda Matteotti– Commediaa NembroPONTE SAN PIETRO– A Ponte San Pietro camminata contro la violenza sulle donneRANICA– Presente Prossimo, a Ranica incontro con Cristina Battocletti– Al Druso concerto di Teho Teardo & Blixa BargeldSAN PELLEGRINO TERME– “Mercatino dell’antiquariato e dell’ingegno italiano” a San PellegrinoSELVINO– La casa vacanze di Babbo Natale a SelvinoSERIATE– A Seriate arriva “Prog legends”– Al Gavazzeni “Parole di Faber – Il grandea Fabrizio De”SOLTO COLLINA– A Solto Collina torna il “Mercatino nella via”SOVERE– A Sovere due-end con la sagra del maialeTERNO D’ISOLA– A Terno d’Isola incontro con l’autrice Nunzia BaresiTREVIGLIO– “Come d’aria”, a Treviglio in scena Isabella Ragonese– Al Filodrammatici in scena “L’italica madre”VILLONGO– Commediaa Villongo