L’iniziativa. Empoli for Charity a fianco delle donne. Per dare "un rosso» a ogni sopruso

Quella di lunedì prossimo contro l’Udinese sarà una partita particolare. La sfida si disputa infatti in concomitanza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro lee anche l’, insieme alla sua OnlusFor, scenderà nuovamente in campo a. Tante le iniziative promosse dalla società azzurra a partire da quelle comuni a tutta la Serie A come l’applicazione di una patch rossa sulle maglie da gioco con la scritta "Unalla violenza" e il segnochegiocatore porterà sul volto, fino alla promozione sui biglietti che darà la possibilità alledi assistere a prezzo speciale alla partita. Un impegno che è fondamentale tener vivo durantegiorno dell’anno, con la volontà da parte del club azzurro diun forte segnale di vicinanza a tutte levittime di violenza e sostenerle nel combattere la paura che vivonogiorno.