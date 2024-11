Ilrestodelcarlino.it - La Jesina sale a Gabicce. Il Marina è a Lunano

Le prime due della classe del girone A di Promozione scenderanno in campo domani. La Fermignanese, capolista, in casa di un Tavullia Valfoglia. La, seconda, a un solo punto dalla vetta salirà sul campo di unGradara ferito dopo la sconfitta di una settimana fa nell’esame verità col. Quest’ultima oggi è ae non dovrà sottovalutare un avversario che ha sbancato sabato il campo del Moie Vallesina. Il Moie cercherà domani di riscattarsi a Pergola. Il Sassoferrato Genga è atteso invece nel pomeriggio da una Vigor Castelfidardo su di morale dopo la vittoria nel derby di Chiaravalle e che vorrà continuare la risalita in classifica. Altra sfida tra anconetane a Barbara doveuna Biagio Nazzaro che - dopo l’ultima sconfitta casalinga - è più vicina ai playout che ai playoff.