Anteprima24.it - FOTO/ Valle telesina, bisarca in fiamme: al vaglio le immagini di videosorveglianza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUnaè andata a fuoco questa mattina all’alba a Solopaca. L’autoarticolato era parcheggiato in una piazzola di sosta nei pressi di un’azienda di autotrasporti situata a poche decine di metri dall’abitato della cittadina.Completamente distrutto il mezzo pesante e tutte le auto ed il furgone che trasportava. Gravemente danneggiata anche un’autovettura che era parcheggiata nei pressi. Sono ora in corso d’accertamento le cause dell’incendio da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme.Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che sta anche vagliando leregistrate da un sistema di video sorveglianza. Al momento si lavora su ogni ipotesi circa le origini del rogo. L'articoloin: allediproviene da Anteprima24.