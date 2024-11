Eventi giornata contro la violenza sulle donne | al museo della moda c’è R-I-S-P-E-T-T-A

Leggi su Ildenaro.it

Lunedì 25 novembre alle ore 18.00, aldi Napoli, in Piazzetta Mondragone n.18, in occasionela, si terrà l’evento R-I-S-P-E-T-T-A dedicato al temadi genere, a cura dell’artista Claudia Rordorf. L’appuntamento sarà aperto da un suggestivo tableau vivant in cui otto ragazze, che indosseranno giacche dipinte a mano dall’artista, ognuna delle quali rappresenta le singole lettere dell’imperativo R-I-S-P-E-T-T-A, leggeranno alcune riflessioni sul tema ad operacuratrice. La performance sarà conclusa dalla stessa Claudia Rordorf che interpreterà le parole dello scrittore Gabriel Garcia Marquez. Tra immagini e parole il lavoro di Claudia Rordorf si dipana nelle pieghe del femminile, si imbatte in una lotta ad una storia di soprusi e cliché e ci restituisce una suggestione diretta e potente, quella di un imperativo oggi più che mai imprescindibile: R-I-S-P-E-T-T-A.