Esclusiva TTN Romito | Conte ha fiducia in Lukaku

Inper TerzotempoNapoli.com, Tommaso, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:Ti aspettavi il Napoli primo in classifica?“No, sinceramente non mi aspettavo il Napoli primo in classifica, ma sicuramente che seguiva la buona scia della stagione dello Scudetto. Pensavo che con l’arrivo diavrebbe lottato per i primi posti”.Un tuo parere su Romelu?“è un giocatore importante, con la stima che nutre Antonionei suoi confronti può dare il suo grande contributo al Napoli, anche se sta avendo un periodo di difficoltà, ma ricordo che è arrivato in ritiro quasi alla fine e quindi non si è potuto allenare benissimo. Sono sicuro che fara bene”.Secondo te chi realmente può vincere lo Scudetto?“Realmente dico l’Inter, però ho la speranza che il Napoli possa vincere il campionato.