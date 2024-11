Dalla Spagna 180 milioni di euro di multa a Ryanair e altre compagnie aeree low cost | Basta sovrapprezzi per bagaglio e scelta del posto

Leggi su Open.online

Ammonta a oltre 179diil totale delle multe comminatea diverselowconsiderate colpevoli di pratiche scorrette come richiedere un sovrapprezzo per ladelo la possibilità di portare ila mano in cabina. A subire la sanzione emanata da Ministero del Consumo e del Benessere Sociale sono, Vueling, Easyjet, Norwegian e Volotea. La sanzione mette in discussione l’intero modello di business di questeche lucrano sui servizi aggiunti mantenendo relativamente basso il prezzo del viaggio in sé. Laè pari a 108di, mentre quella a easyJet è di 29di. Seguono Vueling, la compagnia lowdi IAG, proprietaria di British Airways,ta per 39di, mentre Norwegian Airlines e Volotea si sono viste comminate una sanzione, rispettivamente, di 1,6 e 1,2di