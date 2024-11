Liberoquotidiano.it - Costruire nuovi Sinner è la ricchezza per tutti

Seha le potenzialità per diventare il più grande sportivo italiano di sempre? Sicuramente sì, visto che è molto giovane». Una risposta diplomatica, quella del ministro dello Sport, Andrea Abodi, che poteva cavarsela così e invece è in qualche modo caduto nel trabocchetto di “Un giorno da pecora”, su Radio 1, quando i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro sono tornati sul trito e ritrito tema tasse/grande sportivo. «Jannik paga le tasse a Montecarlo invece che in Italia.», hanno incalzato, e Abodi ha continuato: «Devo dire che mi piacerebbe se le pagasse qui, sia chiaro però che lui sta facendo una cosa perfettamente legale. Se voi foste nella stessa condizione che fareste?». Ma non è più facile dire una volta per tutte cheha il diritto di prendere la residenza e pagare le tasse dove preferisce, come farebbe una qualsiasi altra persona al suo posto? Attaccarsi al gettito fiscale che potrebbe produrre Jannik significa ignorare tutto ciò che la sua esplosione ha generato.