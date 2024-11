Gaeta.it - Concerto di colonne sonore al Duomo dell’Assunta: Epikanten e Musikanten in passerella

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 24 novembre 2024, ila Monte Compatri ospiterà un evento musicale eccezionale, presentato dall’Associazione Photo Club Controluce, con tanto di patrocinio da parte del Comune di Monte Compatri. Il Coroe l’Ensemblesaranno in scena per undedicato alledi film e videogiochi. Questo evento si preannuncia come un’occasione unica per vivere la potente connessione emotiva che la musica può instaurare con il pubblico.La direzione musicale e il programma delSotto la direzione di Valerio Lorenzo Giannella, ilpresenterà un programma variegato, comprendente brani iconici come “Dearly Beloved” da Kingdom Hearts, “The Lion Sleeps Tonight” de Il Re Leone, “Liberi Fatali” di Final Fantasy VIII, “Now We Are Free” dal Gladiatore e molti altri.