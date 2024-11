Quifinanza.it - Colf e badanti, come funziona il nuovo credito d’imposta: la misura anti lavoro nero

Ilcontinua a rappresentare un esteso problema in quei rapporti di, che si svolgono entro le mura domestiche.e baby sitter compongono infatti un bacino di lavoratori e lavoratrici, con cui non di rado un datore discende a patti per aggirare le norme di legge, commettere irregolarità e non pagare i contributi.Secondo il rapporto annuale dell’Osservatorio Domina, nel nostro paese ci sono poco meno di 1,9 milioni di lavoratori domestici, ma quasi 900mila sono regolari. Un numero enorme e aumentato negli ultimi anni, contro il quale Assindat– l’Associazione nazionale dei datori didomestico – ha deciso di intervenire con un’iniziativa mirata.Un incentivo fiscale, sotto forma didi imposta, potrebbe infatti sollecitare una significativa emersione del “”, dando una mano anche all’amplissima rete di collaboratori domestici, i cui diritti sarebbero altrimenti compressi o cancellati.