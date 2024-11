Iltempo.it - "Caos nelle città turistiche: oltre il 15% sono b&b". L'allarme di Todde

“L'incremento dei b&b e delle case vacanze ha avuto un impatto significativo sull'emergenza abitativa.a vocazione turisticail 15% delle abitazionidestinate ad affitti brevi.50mila studenti risentono della carenza abitativametropolitane per non parlare dei senza fissa dimora. Serve una regolamentazione di questo fenomeno, prevedendo un limite massimo di giorni annui per l'utilizzazione delle abitazioni destinate a tal fine e incentivi per gli affitti di lungo periodo con una rimodulazione della normativa dell'edilizia residenziale pubblica favorendo i meno abbienti e le giovani coppie”. L'ha dichiarato Giovanni, notaio e presidente del Centro studi Economico, nel corso della conferenza stampa “Emergenza abitativametropolitane”, che si è svolta nella sala Caduti di Nassirya a Palazzo Madama, con l'ausilio di Ciro Di Pietro, chief restructuring officier.