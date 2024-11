Gaeta.it - Arrestato un uomo per furto di furgone a Pesaro: la fuga tra incidenti e inseguitori

Nella città di, un intervento tempestivo dei Carabinieri ha portato all'arresto di undi 38 anni, originario del Pakistan e senza fissa dimora in Italia. L'individuo è stato catturato dopo aver rubato une aver provocato una serie distradali nel tentativo di allontanarsi dalle forze dell'ordine, accendendo i riflettori su un evento preoccupante di criminalità urbana.Ildele laIldelè avvenuto il 20 novembre nel centro di. Dopo aver preso il veicolo, il 38enne ha iniziato la suaattraverso le strade della città, mostrando un comportamento imprudente. Sfrecciando a gran velocità, ha causato tre distintistradali durante il suo tentativo di eludere la cattura. Il suo modo di guidare avrebbe potuto mettere in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella di numerosi automobilisti e pedoni, evidenziando una grave mancanza di rispetto per le norme di sicurezza stradale.