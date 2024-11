Ilfattoquotidiano.it - Via da Perugia, la casa dell’omicidio di Meredith Kercher riprodotta a Olevano Romano per le riprese della serie Disney di Amanda Knox

dafinì a. Dopo il rifiuto del capoluogo umbro per ospitare le. A Coming of Age Horror (prodotta dalla 20th Century Fox quindi dalla) ecco che la troupe si è definitivamente installata, e ha anche già finito di girare, a, piccolo comune tra i Monti Prenestini e la Valle del Sacco. Come segnala Repubblica il contestatissimo progetto seriale, che dalla sinossi resa pubblica sembra una sorta di risarcimento per le pene carcerarie subite dalla, ha trovatonel Lazio.Nel piccolo borgo, la produzione ha ricostruito fedelmente la villetta di viaPergola dove nel 2007 si consumò l’omicidio di. Nessuna lamentela quindi da abitanti e amministrazione diper laprodotta da Warren Littlefield e dalla ex stagistaBianca, Monica Lewinsky.