Ultime Notizie Roma del 22-11-2024 ore 16 | 10

dailynews radiogiornale politica il responsabile esteri del TT Peppe Provenzano nell’aula della camera augurato buon lavoro a Raffaele Fitto in Unione Europea rimarcando al contempo che nessuno ci potrà essere per noi in quella commissione a nazionalismi in Unione Europea Provenzano ha quindi invitato ad un approfondimento politico su quanto affermato Da Pippo sostenendo che sono ancora politica se vogliamo andare avanti e noi Certamente vogliamo guardare avanti cioè al futuro Allora Arriverà anche il momento di spegnere la chiappa Magari non sarà presto Ma arriverà ma per scelta nostra e non certo perché qualcuno ce lo impone così il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani un colloquio già detto aggiunto Ciriani si può dire che la fiamma appartiene ad una storia passata quella della mia giovinezza che certamente non ridevo oggi il 20 o 30 anni non ne conoscono il significato e ti portiamo agli esteri il permesso dato dagli USA e dalla Gran Bretagna km di attaccare in profondità il territorio da loro forniti ha fatto assumere al conflitto un carattere globale è morta si riserva il diritto di colpire anche le infrastrutture militari di Washington e Londra è questo il monito che ha lanciato il presidente bravi del Putin Durante il discorso serale Alla nazione che come prima risposta ha avuto quella di annunciare un test su un obiettivo il nuovo missile balistico ipersoap sempre all’estero il primo ministro ungherese Viktor orban il paese detiene la presidenza di turno dell’Unione Europea era il tomologo israeliano Benjamin Netanyahu per protestare contro il mandato di arresto emesso dalla corte penale internazionale non abbiamo altra scelta che ti dare questa decisione Andiamo a venire dove posso garantirvi che la sentenza della corte penale internazionale Non avrà alcun effetto ha dichiarato il leader ungherese economia il mercato vedi al 50% maxi taglio dei tassi dice i dati deludenti di novembre e la revisione al ribasso del PIL tedesco del terzo trimestre hanno portato il mercato ad alzare le scommesse su Maxi taglio dei tassi PC a dicembre e infine lo sport da Formula 1 sappiamo che Las Vegas è probabilmente il circuito adatto alla Ferrari nella lotta per il titolo costruttori McLaren nelle pitture di Maranello Lando Norris ha messo pressione agli avversari indicandoli Come favorire la McLaren 36 punti con tre Gran Premi ancora da disputare Coppa Davis sinner Matteo io amicizia fuori dal cambio a ghisa scriviamo per questo ci alleniamo per giocare gare così quando c’è tanta attenzione e anche parecchio da perdere in una competizione così può succedere di tutto il rapporto con Matteo siamo amici anche fuori dal un rapporto così ci aiuta nelle situazioni più delicate così Yannick sinner nelle interviste del post gara Italia Argentina di Coppa Davis ed è tutto grazie per averci seguito ci sentiamo alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa