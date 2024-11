Romadailynews.it - Turista derubata a Roma, arrestato il ladro

Intervento immediato dei carabinieri dopo il borseggio in centro, 22 novembre – Le urla di unacinese vittima di un borseggio in largo Toniolo, nel cuore di, hanno attirato l’attenzione dei Carabinieri in servizio presso il Senato della Repubblica.Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccando un giovane di origini magrebine, identificato come responsabile del furto, e recuperando il portafogli della donna.La vittima, in visita turistica nella Capitale, stava passeggiando tra Palazzo Madama e San Luigi dei Francesi quando si è accorta del furto. Senza esitare, ha rincorso il borseggiatore, attirando così l’attenzione dei militari.Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della stazione dei carabinieri diPrati, che ha preso in carico l’. Il giovane è stato portato in caserma in attesa dell’udienza di convalida.