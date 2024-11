Ilfattoquotidiano.it - Thiago Motta alla vigilia di Milan-Juventus: “Le parole di Vlahovic? Qui si difende e si attacca tutti insieme. Sto valutando come sostituirlo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Riparte la Serie A dopo la pausa per le Nazionali di novembre. In questa tredicesima giornata di campionato, il match clou è sicuramente rappresentato dsfida train programma a San Siro alle 18 di questo sabato. L’allenatore bianconeroha parlato in conferenza stampa per presentare l’attesissima partita.Riguardo a chi rimpiazzeràdopo l’infortunio rimediato con la Serbia: “i miei giocatori hanno caratteristiche diverse e questo mi dà alternative e soluzioni diverse, vedremo domani.non farà sicuramente parte del gruppoBremer, Milik, Nico, Douglas Luiz, Cabal, Adzic.gli altri disponibili dall’inizio o a partita in corso”. In aggiunta, sucambierà il modo dire dei bianconeri: “Giocheremondondo