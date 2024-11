Solvay si illumina di arancione | 25 novembre ‘Orange the world’

Leggi su Corrieretoscano.it

sidithe25sidiil 25nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.Eedifici e strutture industriali dei siti di Rosignano, Livorno e Massa, che saranno visibili all’esterno con luce. Per sottolineare e condividere simbolicamente questo impegno, in occasione del 25Italia aderirà alla campagna di sensibilizzazione UN Womenthe. UN Women è l’organizzazione delle Nazioni Unite dedicata all’uguaglianza di genere e all’emancipazione delle donne. “Questa iniziativa si sviluppa nell’ambito della policy diin materia di Diversità, Equità e Inclusione, attraverso la quale il Gruppo testimonia il proprio convinto impegno per la promozione dell’uguaglianza di genere e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne”.