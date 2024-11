Ilgiorno.it - Sindacati degli inquilini all’attacco: "Il Pat oggi avvia l’operazione fondo"

Leggi su Ilgiorno.it

"Venerdì 22 novembre si terranno i rogiti per un primo gruppo di stabili di proprietà del Pio Albergo Trivulzio, che verranno conferiti a unimmobiliare che si costituirà ad hoc, gestito da Invimit" e con "la partecipazione del PaT, con quota almeno al momento maggioritaria, e dell’Inail". Non c’è l’ufficialità, e lo staff del commissario Francesco Paolo Tronca non conferma (ma nemmeno smentisce) la notizia diffusa ieri dagli arcinemici del suo piano per salvare la Baggina valorizzandone (anche) il patrimonio immobiliare: idegiSunia, Sicet e Unioneannunciano la partenza,, del"sponsorizzata dalla Regione e senza una visibile opposizione del Comune, le due istituzioni di riferimento dell’ente, giustificata con la necessità di far fronte al forte indebitamento".