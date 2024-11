Oasport.it - Rugby, i precedenti tra Italia e Nuova Zelanda. C’è un pareggio che fa statistica…

Si disputa sabato sera a Torino l’ultimo test match autunnale per l’Itale a scendere in campo insieme agli azzurri saranno gli All Blacks. La sfida contro laè ormai diventata quasi un classico per l’ovale, con quello di domani che sarà il diciottesimo incontro tra le due squadre. Anzi, il diciannovesimo, ma questo lo spiegheremo dopo.Isono impietosi. 17 partite e 17 vittorie dei tuttineri. A partire dal 28 novembre 1979, quando a Rovigo i neozelandesi si imposero 18-12, fino ad arrivare a Lione 2023, quando gli All Blacks vinsero per 96-17, in un match della fase a gironi dei Mondiali. Proprio laWorld Cup è legata a doppio filo alla sfida tra gli azzurri e i tuttineri, con ben 7 volte (su 10 edizioni) che si sono ritrovate nello stesso girone.