Napoli su Patrick Dorgu La risposta del Lecce all’offerta di Manna

Gli azzurri pronti a offrire 30 milioni per il talento danese. De Laurentiis estudiano la strategia.Ilfa sul serio per. Il talento del, fortemente voluto da Antonio Conte, è diventato l’obiettivo principale per rinforzare la fascia sinistra azzurra.La trattativa, però, si presenta in salita: secondo fonti vicine al club pugliese, la richiesta per il cartellino del danese oscillerebbe tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra che ha sorpreso la dirigenza azzurra, con De Laurentiis e il dspronti a spingersi fino a 30 milioni.Il budget per l’operazione arriverebbe dalla futura cessione di Osimhen, ma ilal momento non sembra intenzionato ad abbassare le pretese. Il giocatore, dal canto suo, gradirebbe la destinazione napoletana e la possibilità di lavorare con Conte.