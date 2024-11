Gaeta.it - Massimo Ranieri torna al doppiaggio con un doppio ruolo nel film ‘Spellbound – L’incantesimo’

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, noto per la sua vasta carriera nel mondo dello spettacolo, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sul futuro in un’intervista a Adnkronos. Il cantante e attore, conosciuto anche per il suo lavoro nelin scena con il– L’incantesimo‘, ora disponibile in streaming su Netflix. Con questo progetto,si cimenta in un nuovo, unendo la sua voce a due personaggi distinti, ciascuno con proprie caratteristiche e sfide.Il ritorno ale il nuovo progettoDopo la sua partecipazione in ‘Il gobbo di Notre Dame‘,affronta ora un’altra esperienza nel campo delcon– L’incantesimo‘. Questo, prodotto da Netflix e Skydance Animation, rappresenta un’importante opportunità per lui di esplorare nuove dinamiche artistiche.