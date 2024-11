Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, notte da incubo nelle Marche: alberi abbattuti dal vento, strade chiuse e danni

Ancona, 22 novembre 2024 –sferzate dal. Solo nel corso dellai vigili del fuoco hanno effettuato ben 193 interventi, per fronteggiare iprovocati dalle raffiche, principalmente per la rimozione dicaduti sulla sede stradale, rami pericolanti o appoggiati su linee aeree, elettriche. Nel dettaglio, nella provincia di Ancona sono stati registrati 67 interventi, in quella di Macerata 60, in provincia di Pesaro Urbino 32, nell’Ascolano 27 e a nel Fermano 7. Le più colpite sono le province di Macerata e Ancona. Numeri in continua crescita perché anche questa mattina alle centrali operative stanno arrivando molte chiamate. La Protezione civile regionale per oggi aveva diramato l’allerta gialla per i temporali e quella arancione per ilaree interne, da nord a sud della regione, da Carpegna (in provincia di Pesaro Urbino) ad Acquasanta Terme (in provincia di Ascoli Piceno).