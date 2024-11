Oasport.it - LIVE F1, GP Las Vegas 2024 in DIRETTA: alle 7.00 la FP2, la Ferrari sfida Mercedes e McLaren

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.25 Entriamo ufficialmente nel vivo della prima giornata di lavoro sulla pista del Nevada. Ci attende la seconda ora di lavoro in pista che ci chiarirà maggiormente i valori in pista.06.20 Buongiorno e bentornati a Las! Tra 40 minuti esatti scatterà la FP2!LA CRONACA DELLA FP104.39 La FP1 si chiude qui. Grazie per la cortese attenzione, vi rimandiamoore 07.00 per la FP2 che inizierà a darci un quadro più chiaro dei valori in pista.04.37 Qualche difficoltà per la Red Bull con Verstappen a oltre un secondo dalla vetta e tanto da migliorare sulla pista di Las.04.36 Laha confermato di trovarsi bene su questa pista e, anche sul passo gara, nei pochi giri messi a segno, ha fatto capire di essere in forma. Discorso diverso per leche hanno segnalato un po’ di graining nei primi giri delle simulazioni.