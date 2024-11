Panorama.it - La Roma e il test sullo scudo Ranieri

Leggi su Panorama.it

Tra le risposte che il campionato deve dare alla ripresa dopo la sosta, oltre all'ultima spiaggia di Fonseca nella sfida di San Siro con la Juventus, c'è anche quanto sia resistente loche i Friedkin hanno acquistato scegliendo Claudioper il post Juric. Sor Claudio, adorato dal popolo giallorosso che invece è sul piede di guerra con i proprietari americani, gode certamente di un tesoretto non banale di credibilità e benevolenza destinato a non svanire nemmeno in caso di risultati iniziali negativi. E' vero, però, che il calendario dellaè terribile perché propone in rapida sequenza le trasferte di Napoli e Londra (Tottenham) e poi l'incrocio con l'Atalanta lanciatissima da Gasperini.Fare pronostici su quale sia la quantità di punti necessari per tenere il naso al di sopra del pelo dell'acqua è impossibile.