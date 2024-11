Nerdpool.it - Il Signore degli anelli vince la guerra per il miglior bucket di popcorn

Mentre infuria la battaglia per ildi, Il: Ladei Rohirrim è entrato nell’arena con un contendente formidabile. Al pubblico è stato proposto di tutto, dai contenitori carichi di riferimenti come per Dune: Part Two e Deadpool & Wolverine, a un secchio del Colosseo infuso di tecnologia per Il Gladiatore II e persino un effettivo Bat-segnale per il ritorno di Batman nei cinema. Per quanto fantastici siano stati idi quest’anno, War of the Rohirrim li ha battuti tutti.Il nuovo secchiello per iè stato rivelato sui social media (eccovi il post di riferimento) ed è senza dubbio il più interessante di quest’anno. Coloro che guardano il film nelle sale americane AMC possono ritirare la propria replica del martello dautilizzato nel film.