Piperspettacoloitaliano.it - Il Patriarca 2 anticipazioni terza puntata del 29 novembre 2024, trama episodio 3: Nemo viene arrestato

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Continua la seconda stagione di Il, la fiction diretta e interpretata da Claudio Amendola., diviso tra potere e famiglia, affronta un nuovo capitolo della sua vita. La sfida con Raoul, ma anche le accuse per omicidio cambieranno il corso delle cose. A seguire, ledelladi Il2, in onda il 29.Ildi venerdì 29accusato ingiustamente di essere il mandante dell’attentato che ha ucciso il bambino testimone dell’omicidio di Buscemi, ed entra in latitanza per difendersi dalle prove costruite da Raoul. Anche gli uomini di Morabito sono sulle sue tracce, cosìchiede a Ferro di portare nel suo nascondiglio Lara per proteggerla meglio dalle ritorsioni del suo nemico.