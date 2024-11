Ilnapolista.it - Il Galatasaray si gode Osimhen, Marca racconta “il ritorno della bestia”

“Con quei soldi si può comprare solo una gamba di. L’anno prossimo offriranno 500 milioni e probabilmente valuteremo la loro offerta, ma ripeto: forse”. Questa sparata quanto si è ritorta contro Aurelio de Laurentiis. Intantoè tornato, anzi – come scrive– “è tornata la”.Il giornale spagnolo riepiloga tutta la crisi napoletana di, e il trasferimento last minute in Turchia.“Victor si è trovato nella situazione che, se avesse continuato a Napoli, sarebbe rimasto ad allenarsi da solo e senza giocare” ricorda Ismael García a. L’allenatore spagnolo è il braccio destro di Okan Buruk al, e ha vissuto in prima persona il suo arrivo: “Lo ricordo perfettamente . Prima di giocare contro l’Adana (31 agosto) ci hanno parlatopossibilità e, rientrando in aeroporto, poco prima di decollare, l’allenatore ha avuto una videochiamata con