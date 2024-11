Amica.it - Guida ai tagli capelli medi e medio corti, booster di volume

Arriva un momento nella vita in cui bisogna fare delle scelte, perché non è possibile avere tutto. Inutile illudersi: non tutte le chiome possono avere lunghezza ee spesso bisogna prendere una decisione. La scelta più naturale è quindi uno corto scalato e sfilato, per guadagnare massa. In fondo a cosa serve avereo lunghi se poi rimangono piatti e pesanti? Il prossimo passo per aggiungeree movimento è quindi quello di andare dal l’hairstylist e chiedere non solo di accorciare le lunghezze, ma di aggiungere scalature e sfilature. Barattare ilunghi con uno potrebbe, a questo punto, essere l’affare più vantaggioso -chiamiamolo upgrade – per il look che si possa fare.